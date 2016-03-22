НБУ значительно укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2610.2487 (22 марта – 2660.0686)

100 EUR – 2926.6108 (22 марта – 2998.1633)

10 RUR – 3.8513 (22 марта – 3.8659)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,25 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,31/29,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3890 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1025 грн/долл., к этому часу заключено 584 сделки на сумму 391,13 млн долл.