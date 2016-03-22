Госкомпании перечислят в бюджет 11 миллиардов – в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Государственные компании до 1 июля перечислят в бюджет 11,1 млрд грн по результатам деятельности за 2015 год - на 56% больше, чем по результатам деятельности в 2014 году.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

“По результатам работы государственных предприятий в 2015 году в бюджет планируется получить 11,1 млрд грн, в т.ч. 2,4 млрд грн дивидендов. Это на 56% больше, чем в прошлом году.

Для сравнения - в 2015 году всеми госпредприятиями были перечислены в бюджет дивиденды (часть прибыли) в размере 7,1 млрд грн, включая 1,8 млрд грн дивидендов, уплаченных ОАО “Укрнафта" по результатам 2011-2013 годов”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, убыток ТОП-100 государственных компаний в 2015 году сократился в 17 раз, составив 7 млрд грн.

При этом убыток национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, по предварительным данным, за 2015 год составляет 25 млрд грн по сравнению с убытком на уровне 89 млрд грн по результатам 2014 года.