Нацбанк прогнозирует сдержанный рост ВВП на уровне около 1%

Об этом говорится в комментарии НБУ по статистике реального ВВП за 2015 год, обнародованной Государственной службой статистики Украины, согласно которой падение ВВП в 2015 году по сравнению с предыдущим годом ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее.

По оценкам НБУ, восстановлению экономики будут способствовать улучшение ожиданий и дальнейшее налаживание экономических связей между регионами на фоне макрофинансовой стабилизации, а также спад военного конфликта на востоке Украины и низкая база сравнения.

Одновременно, как отмечается в комментарии, умеренные темпы роста связаны со сложными внешними условиями, включая медленный рост мировой экономики, низкие цены на мировых сырьевых рынках, новые торговые и транзитные ограничения со стороны России, и внутренними факторами, включая усиление политической нестабильности.

Что касается обнародованной статистики за прошлый год, то, как отметил НБУ, замедление спада ВВП происходило быстрее, чем ожидал регулятор, что объясняется существенным улучшением ситуации в секторах услуг, по которым отсутствует публикация данных с высокой частотой. В частности, произошел перелом нисходящей тенденции валовой положительной стоимости в сферах образования, здравоохранения, государственного управления и обороны, информации и телекоммуникации, профессиональной, научной и технической деятельности.

В целом, как отмечается в комментарии, тенденции в экономике в 2015 году соответствовали ожиданиям НБУ.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 трлн грн, на душу населения – 46,201 тыс. грн.

В том числе в первом квартале 2015 года ВВП снизился на 3,5% к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора и на 17% - к аналогичному кварталу предыдущего года, во втором квартале – на 1,4% и 14,7% соответственно. В третьем квартале тенденция изменилась, и ВВП к предыдущему кварталу вырос на 1,1%, но к аналогичному кварталу предыдущего года – снизился на 7,2%. В четвертом квартале к предыдущему кварталу ВВП снова вырос - на 1,4%, а падение к аналогичному кварталу предыдущего года замедлилось до 1,4%.

Ранее Национальный банк Украины оценивал падение ВВП Украины в 2015 году в 10,5%, Министерство экономического развития и торговли – в 10,4%.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции 12%. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика Украины в 2016 году покажет рост не более 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.