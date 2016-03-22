Нацбанк поможет Государственной фискальной службе в деофшоризации бизнеса

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на итоги трехсторонней рабочей встречи при участии руководства НБУ, Государственной фискальной службы и Антимонопольного комитета.

По информации НБУ, основной целью встречи стала выработка совместной стратегии трансфертного ценообразования и деофшоризации украинского бизнеса. «Деофшоризация не должна «убивать» бизнес, но бизнес должен быть транспарентным. Поэтому определение конечных владельцев офшорных компаний стратегически важно для страны», - отметила в ходе встречи глава НБУ Валерия Гонтарева. По ее словам, таким путем уже идут страны Европейского Союза в соответствии с требованиями документа Base Erosion and Profit Shifting Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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В свою очередь, глава ГФС Роман Насиров поддержал идею выработки общей концепции по деофшоризации. «Мы готовы поделиться своими наработками с Национальным банком и полностью поддерживаем необходимость выработки общей концепции», - отметил он.

Также сообщается, что общая концепция по деофшоризации, основанная на наработках НБУ и ГФС, ляжет в основу соответствующего законопроекта и нового валютного регулирования центрального банка.

Кроме этого, стороны договорились об обмене информацией о деятельности финансового сектора, обсудили вопросы трансфертного ценообразования, необходимость объединения усилий для борьбы с конвертационными центрами и нелегальными обменными пунктами. «Благодаря совместным усилиям мы сможем найти правильный инструмент для того, чтобы создать такие условия, при которых легальный бизнес начал бы наконец вытеснять теневой. И это было бы не только просто правильно, но и выгодно», - отметил Роман Насиров.

Также сообщается, что следующая встреча, посвященная более детальному обсуждению будущей концепции деофшоризации украинского бизнеса, состоится через несколько недель.

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Как сообщал УНИАН, по информации Государственной фискальной службы, украинские налогоплательщики в соответствии с нормами трансфертного ценообразования самостоятельно увеличили свой финансовый результат до налогообложения почти на 913,9 млн грн.

Ранее Министерство экономического развития и торговли обнародовало свои оценки, согласно которым 41% экономики Украины находится в тени.