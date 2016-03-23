В России ополчились на биткоин: за пользование криптовалютой будут сажать на семь лет

Министерство финансов РФ разработало поправки в закон «О Центральном банке», которые запрещают в России выпуск и оборот криптовалют, пишут «Известия».

Кроме того, ведомство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие санкции для бизнеса за выпуск и оборот виртуальных валют. Компаниям-нарушителям грозит штраф в размере 3–5 млн рублей (1 доллар - 70 руб.) или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Минэкономразвития, Росфинмониторинг, юристы и банкиры поддержали новацию.

Читайте такжеКриптовалюте биткоин предсказали десятикратный рост стоимостиВ своем неприятии виртуальных денег Минфин опирается на первый пункт статьи 75 Конституции РФ: «Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком. Введение и эмиссия других денег не допускаются».

"Министерство финансов, по всей видимости, решило изменить закон «О Центральном банке», когда стало ясно: чтобы можно было наказывать за криптовалюты, нужно сначала прийти к пониманию, что именно нельзя выпускать", - пояснила партнер компании «Юков и партнеры» Ирина Адамова.

Совладелец Qiwi Борис Ким также ранее заявлял «Известиям», что криптовалюты не отнесены к денежным суррогатам.

Интересно, что Минфин форсировал разработку документов, вводящих запрет на биткоины, после того как Qiwi в сентябре 2015 года объявила о разработке своего аналога биткоинов — битруб­лей. Предполагалось, что в 2016 году битрублями можно будет расплачиваться за услуги (например, за мобильную связь) через Qiwi-кошелек. Гендиректор и совладелец компании Сергей Солонин тогда сообщил, что при запуске будет использоваться криптотехнология blockchain, на которой работает система Bitcoin.

Представители Центробанка в 2014 году отмечали, что считают биткоины денежными суррогатами. Но уже летом 2015 года первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что «нельзя отвергать этот инструмент, возможно, за ним будущее». А в сентябре прошлого года зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор создал рабочую группу по изучению технологии blockchain с учетом международного опыта (после того как Банк Англии заявил о планах по созданию собственной цифровой валюты и сравнил появление биткоина с рождением интернета).

Поправки Минфина, запрещая выпуск биткоинов, не запрещают криптотехнологию, на которой работает система Bitcoin.

Минфин также подготовил законопроект, вводящий уголовную ответственность за биткоины. Документ проходит межведомственное согласование. В соответствии с ним за выпуск, покупку и сбыт денежных суррогатов нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей или тюремный срок до четырех лет. Для участников организованной группы — штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до шести лет. Для топ-менеджеров банков, страховых компаний и других финансовых организаций и профучастников рынка ценных бумаг штраф может составить от 1 млн до 2,5 млн рублей, а максимальное наказание — семь лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Криптовалюта bitcoin создана в 2008 году программистом (или группой программистов) под ником Сатоси Накамото. Это одна из самых популярных альтернатив традиционным валютам, представляющая собой программный код. Биткоины «добываются» пользователями в интернете с помощью специальных алгоритмических программ, их называют майнерами. Чтобы начать добывать биткоины, нужно завести кошелек — bitcoin wallet. Кошелек нужен для хранения биткоинов. Биткоинами можно оплатить товары и услуги таких корпораций, как Microsoft, Dell, Greenpeace, Virgin Galactic, Expedia, Wikipedia. Биткоины можно купить у друзей, знакомых, на бирже, в обменниках в сети (на их сайтах). В 2014 году курс биткоина зашкаливал за $1 тыс., сейчас это около $415,84. В США работает специализированная биржа Coinbase (на ней торгуются биткоины), биржа получила лицензию на работу в половине штатов, в 2015 году ее акционерами стали Нью-Йоркская фондовая биржа и ряд банков. От обесценивания их спасает заложенное алгоритмом ограниченное количество монет, которые могут быть произведены, — 21 млн, на сегодня «добыто» более 14 млн биткоинов.

25 марта 2014 года Служба внутренних доходов США выпустила руководство по налогообложению операций с биткоинами и другими виртуальными валютами, которые рассматривается как имущество.

22 октября 2015 года Европейский суд постановил, что операции обмена биткоинов на фиатные валюты освобождаются от НДС. Транзакции в биткоинах были отнесены к платежным операциям с валютами, монетами и банкнотами. Суд рекомендовал всем странам-членам Евросоюза исключить криптовалюты из числа активов, подлежащих налогообложению.