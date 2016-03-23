Фонд гарантирования начал ликвидацию первого коммерческого банка Украины

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию "Укринбанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, ликвидация банка продлится два года - до 22 марта 2018 года. Ликвидатором "Укринбанка" назначена Ирина Белая.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, регулятор принял решение о ликвидации банка 22 марта по предложению Фонда гарантирования.

Регулятор напомнил, что банк 1 октября 2015 был отнесен к категории проблемных в связи с уменьшением им норматива мгновенной ликвидности более чем на 5%. НБУ установил для «Укринбанка» срок, в который должны были быть приняты меры по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства. Так как утвержденный план оздоровления финучреждения не был выполнен, Нацбанк принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Как сообщал УНИАН, Фонд ввел временную администрацию в «Укринбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным 24 декабря 2015 года.

«Укринбанк» (Украинский инновационный банк) работал на рынке Украины с 1989 года и входил в группу крупных финучреждений. По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является Владимир Клименко, владеющий долей в капитале в размере 71,1514%.

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«Укринбанк» был первым коммерческим банком на территории Украинской ССР, разрешение на его создание получали непосредственно у Михаила Горбачева в Москве.