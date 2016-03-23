Яценюк похвастался: рост экономики Украины в феврале составил 1%

Рост экономики Украины в феврале текущего года, по предварительным данным Госстата, составил 1%, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я получил от Госслужбы статистики данные. По их оценкам, в феврале у нас был рост ВВП на 1%», - сказал глава правительства.

Он также напомнил, что по данным Госстата, впервые за три года в Украине зафиксирован рост промышленного производства на 7,6%.

«Почти 8% роста промышленности дали возможность продемонстрировать то, что есть реальные признаки макроэкономической стабилизации. Однако стабилизация возможна только в том случае, если мы будем продолжать реформы, которые правительство проводит последние два года, - сказал Яценюк. - Я в который раз настаиваю на необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, международными институтами, которые помогают Украине лишь тогда, когда Украина помогает сама себе. А для этого нам нужна политическая стабильность и ответственность всех политических сил, которые формировали коалицию и сейчас должны ориентироваться на рейтинги страны и рост промпроизводства».

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Ранее Минэкономразвития прогнозировал рост ВВП Украины в целом по итогам года на уровне 1%. Аналогичные прогнозы Украине выдали ключевые международные финансовые организации и кредитные агентства.

По данным Госстата, рост промышленного производства в Украине в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года составил 7,6%.

Наибольший рост производства в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года зафиксирован в производстве фармацевтических препаратов – на 35%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 30%, добыче каменного и бурого угля – на 27,9.

Наибольший рост производства по сравнению с предыдущим месяцем в феврале зафиксирован в производстве компьютеров – в 2,2 раза, в производстве машин и оборудования – на 43,5%, производстве мебели – на 41,9%, производстве электрического оборудования – 39,7%.

Падение производства в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года зафиксировано в производстве химических веществ – на 8%, производстве машин и оборудования – на 7,8%, добыче сырой нефти и природного газа – на 0,1%.

Падение по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в добыче сырой нефти и природного газа – на 6,7%, в добыче металлических руд – 3,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 1,4%.