Гривня на межбанке укрепилась до 26,12 за доллар
13:33, 23 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0990/29,2300 гривни/евро.
Гривня укрепилась до 26,12 за доллар / epizod.com.ua
В среду, 23 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,00/26,12 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0990/29,2300 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,9862 гривни/доллар, к этому часу заключено 281 сделка на сумму 113,09 миллиона долларов.
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