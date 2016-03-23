Яресько рассказала, сколько Украина потратила на обслуживание госдолга

Украина в 2015 году потратила сумму, эквивалентную 5% ВВП, на обслуживание государственного долга, заявила министр финансов Наталья Яресько на заседании правительства в среду.

“В 2015 году эта цифра (по обслуживанию госдолга - УНИАН) составила 5% ВВП”, - сказала она.

При этом Яресько подчеркнула, что затраты на обслуживание долга в 2015 году выросли в 1,8 раза, или на 36,5 млрд грн.

“К сожалению, из-за безответственной фискальной политики предыдущих лет, большие затраты пришлось понести в результате обслуживание государственного долга. На фоне девальвации и значительной валютной составляющей долга нам пришлось увеличить затраты”, - отметила глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина в 2015 году сократила валовой внешний долг на 23,5 млрд долл., или 16,5%, а объем государственного долга - на 7 млрд долл.

Кроме того, по словам Яресько, Украина в 2016 году благодаря реструктуризации части государственного долга, завершенной в ноябре прошлого года, сэкономит 64 млрд грн, из которых 10 млрд грн составляют выплаты процентов, а 54 млрд грн - погашение основной суммы долга.