Минфин подготовил первый проект госбюджета на 2017 год

Министерство финансов Украины подготовило первый проект государственного бюджета на 2017 год, сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева на Украинском газовом инвестиционном форуме в Киеве.

«У нас есть первый проект бюджета на 2017 год», - сказала она, не уточняя подробностей и показателей проекта.

Ранее, 15 марта, Кабинет министров обнародовал Программу действий правительства на 2016 год, в рамках которой обязался рассмотреть и представить на рассмотрение Верховной Рады до 20 марта проект Основных направлений бюджетной политики на 2017 год.

Согласно программе, принятие проекта государственного бюджета Украины на 2017 год и его представление в парламенте запланировано до 15 сентября.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов начало формировать проект госбюджета на 2017 год и процесс 3-летнего бюджетирования. Как заявила в начале февраля министр финансов Наталия Яресько, процесс бюджетирования начинается с «первой гривни», и при составлении бюджета на 2017 год Минфин будет анализировать каждую статью расходов, чтобы в этом году бюджетный процесс выглядел иначе, чем годом ранее.

Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2016 год в ночь на 25 декабря 2015 года. Впоследствии министр финансов заявляла, что ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не имеет каких-либо замечаний к утвержденному госбюджету.