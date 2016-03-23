Украина сократила валовой внешний долг на $23,5 миллиарда, госдолг - на $7 миллиардов

Украина сократила валовой внешний долг на 23,5 млрд долл., или 16,5%, а объем государственного долга - на 7 млрд долл., сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Валовой внешний долг - это все долги, которые мы имеем перед внешними кредиторами. Мы - это и госбюджет, и компании. За год цифра валового внешнего долга страны сократилась на 23,5 млрд долл. На 16,5% мы сократили долг, - сказал он. - Теперь по долгам, которые имеет государство. Это государственный и гарантированный государством долг. Мы сократили государственный и гарантированный долг еще почти на 7 млрд долл.».

Основная проблема, по словам премьера, это обслуживание долга, однако благодаря реструктуризации госдолга объемы расходов на обслуживание долгов уменьшились. «Мы уменьшили расходы бюджета (на обслуживание долга - УНИАН) почти на 65 млрд грн», - сказал Яценюк.

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Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько разъяснила, что объем сэкономленных средств включает 10 млрд грн - выплаты процентов и более 54 млрд грн - погашение основной суммы долга.

По информации Национального банка Украины, валовой внешний долг Украины по итогам 2015 года составлял 118,729 млрд долл. Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на 1 января 2016 года остается доллар США, на который приходится 75,2% обязательств.

На конец 2015 года на сектор общего государственного управления приходилось 35,959 млрд долл., или 30,28% валового внешнего долга, на центральный банк – 6,708 млрд долл., или 5,6%, на другие депозитные кооперации – 12,823 млрд долл., или 10,8% долга, на прочие секторы - 54,677 млрд долл., или 46,1% долга, на прямые инвестиции (межфирмовый долг) - 8,562 млрд долл., или 7,2%.