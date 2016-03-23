Реструктуризация госдолга сэкономит Украине 64 миллиарда гривень - Яресько

Украина в 2016 году благодаря реструктуризации части государственного долга, завершенной в ноябре прошлого года, сэкономит 64 миллиарда гривень, из которых 10 миллиардов гривень составляют выплаты процентов, а 54 миллиарда гривень - погашение основной суммы долга.

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько на заседании правительства в среду.

“В этом году без реструктуризации нам бы пришлось заплатить на 10 миллиардов гривень больше по обслуживанию долга и на 54 миллиарда гривень больше на погашение долгов”, - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Валовой внешний долг Украины в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на 7,6 миллиарда долларов США, или на 6%, – до 118,729 миллиарда долларов.