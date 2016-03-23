Яресько: Дефицит бюджета в прошлом году сократился до 2,3% ВВП

Дефицит государственного бюджета в 2015 году благодаря фискальной реструктуризации сократился до 45,2 миллиарда гривень, или 2,3% ВВП, заявила министр финансов Наталья Яресько на заседании правительства в среду.

"В 2015 году дефицит бюджета уменьшился до 45,2 миллиарда гривень - до 2,3% ВВП. Правильная фискальная политика является необходимым, но не единственным условием возобновления экономического роста", - сказала она.

По словам министра, несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительству удалось значительно сократить разрыв между доходами и расходами госбюджета.

“При увеличении расходов нам удалось уменьшить дефицит госбюджета более чем в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом”, - отметила Яресько.

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Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2015 год предполагал доходы на уровне 502,260 миллиарда гривень, расходы – 566,870 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 триллиона гривень.