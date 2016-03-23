Убыток работающих банков за февраль увеличился почти до 2 миллиардов

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 марта 2016 года составил 1,971 миллиарда гривень, что в 2,2 раза больше показателя на 1 февраля на уровне 890 миллионов гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении НБУ, в том числе за февраль убыток работающих банков составил 1,1 миллиарда гривень, при этом почти весь убыток приходится на один банк, наименование которого не указано.

Регулятор отмечает, что полученный убыток обусловлен прежде всего негативным результатом от торговли иностранной валютой и банковскими металлами, который на 1 марта достиг 5,843 миллиарда гривень.

В целом, как сообщил НБУ, по состоянию на 1 марта 83 банка получили прибыль на общую сумму 3,2 миллиарда гривень, в том числе за февраль - 76 банков на общую сумму 1,7 миллиарда гривень.

Согласно приведенным данным, доходы работающих банков за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизились на 46,9% - до 24,807 миллиарда гривень, расходы - почти в 2 раза, до 26,778 миллиарда гривень.

В сообщении отмечается, что номинальное снижение показателей доходов и расходов главным образом обусловлено высокой сравнительной базой прошлого года за счет значительного повышения курса иностранных валют по отношению к гривне в феврале 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, за январь 2016 года составил 890 миллиона гривень.

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 миллиарда гривень. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 миллиарда гривень.

По оценкам НБУ, рост убытков в конце 2015 года обусловлен переходом банков на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря 2015 года, в связи с чем финучреждения провели корректировку процентных доходов.