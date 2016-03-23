Доходы бюджета в прошлом году выросли на 50% - Яресько

Доходы государственного бюджета в 2015 году выросли на 50%, или на 177,6 миллиарда гривень, по сравнению с доходами бюджета за 2014 год, заявила министр финансов Наталья Яресько на заседании правительства в среду.

"В доходной части, благодаря заложенному реалистичному прогнозу, нам впервые за последние четыре года удалось выполнить бюджет по доходам и даже перевыполнить его на 2,7 миллиарда гривень. В последний раз это произошло в 2011 году на фоне роста экономики. По сравнению с 2014 годом доходы выросли на 177,6 миллиарда гривень, или вполовину - на 50%", - сказала она.

По словам Яресько, правительству удалось сократить дефицит госбюджета, несмотря на увеличение расходов.

"В 2015 году вместе с ростом доходов мы наблюдали и рост расходов. Если доходы выросли на 50%, то расходы росли более медленным темпом - на 34%, или на 147 миллиардов гривень, по сравнению с 2014 годом. Это позволило нам значительно сократить разрыв между доходами и расходами с 20% в 2014 году до 8% в абсолютном значении", - подчеркнула министр.

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Как сообщал УНИАН, по словам Яресько, дефицит государственного бюджета в 2015 году благодаря фискальной реструктуризации сократился до 45,2 миллиарда гривень, или 2,3% ВВП.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагал доходы на уровне 502,260 миллиарда гривень, расходы – 566,870 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 триллиона гривень.