Яценюк поручил Минфину разобраться с зарплатами в конвертах

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству финансов подготовить аналитические данные о динамике уплаты единого социального взноса, ставка которого была снижена с 1 января текущего года до 22% с 41%, а также ход детенизации заработных плат. Соответствующее поручение Яценюк озвучил в ходе заседания правительства.

"Сейчас мы ждем, что рост зарплат будет положительным. Деньги есть, ресурс есть. Пришло время выходить из тени, - сказал Яценюк. - Я прошу Министерство финансов и Минсоцполитики, чтобы подготовить по результатам трех месяцев, что происходит в плане ЕСВ и какая динамика по наращиванию фонда оплаты труда, какая динамика выплаты зарплат в реальном секторе и создания новых рабочих мест".

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Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что снижение ставки ЕСВ не должно стать причиной расбалансированности бюджета, однако должно стать фактором улучшения финансовой дисциплины в стране.

В то же время глава Государственной фискальной службы, подчиняющейся Минфину, Роман Насиров отмечал, что реальный эффект снижения ЕСВ может быть оценен не ранее 4 квартала текущего года.