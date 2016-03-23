НБУ рефинансировал "Проминвестбанк" на 200 миллионов

Национальный банк Украины выдал одному из крупнейших в Украине банков "Проминвестбанку", принадлежащему российскому государственному "Внешэкономбанку", рефинансирование сроком более 30 календарных дней на 200 миллионов гривень.

Как сообщается на сайте регулятора, решение о выдаче кредита принято 9 марта, а средства предоставлены под залог государственных облигаций Украины путем проведения тендера.

Ранее, 25 февраля, "Проминвестбанк" сообщал о завершении процедур по увеличению капитала, в результате которых банк будет выполнять нормативные требования НБУ по уровню достаточности капитала по результатам проведенного стресс-тестирования.

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Как сообщал УНИАН, акционеры "Проминвестбанка" на общем собрании в декабре 2015 года приняли решение увеличить уставный капитал банка в 2,1 раза, или на 20 миллиардов гривень, - до 39 миллиардов гривень.

В декабре прошлого года НБУ выдал "Проминвестбанку" рефинансирование на 200 миллионов гривень.

"Проминвестбанк" является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" ("Внешэкономбанк").

По итогам 2015 года "Проминвестбанк" получил 18,06 миллиарда гривень убытка, что превышает убыток по итогам 2014 года в 3 раза.