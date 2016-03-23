Порошенко сообщил, как используют арестованные средства преступников из предыдущей власти

Закупка современной техники и вооружения для украинской армии будет финансироваться за счет арестованных средств, принадлежащих преступникам из предыдущей власти и скрывающихся на территории Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе передачи военной техники и вооружения украинским военным в Харькове.

"11 миллиардов гривень запланировано в этом году для закупки современного вооружения. Значительная часть из этих денег имеет специфический источник покрытия - так называемый спецконфискат, конфискацию денег преступников предыдущей власти, которые они украли и сейчас (эти деньги – УНИАН) находятся под арестом, - сказал президент. - Почему они там будут лежать? Почему они не могут работать на украинский народ и украинскую армию? Поэтому мы ждем два важных решения от Верховной Рады - по заочному правосудию сбежавших в Россию преступников и второе - процедуру спецконфискации, чтобы направить средства для производства современного вооружения".

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Как сообщал УНИАН, согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 миллиардов гривень. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 миллиарда гривень и 40,8 миллиарда гривень соответственно.