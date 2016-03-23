Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,01 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2601,5065 (23 марта – 2610,2487)

100 EUR – 2906,1429 (23 марта – 2926,6108)

10 RUR – 3,8461 (23 марта – 3,8513)

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Как сообщал УНИАН, 23 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,08/26,20 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,16/29,29 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0151 гривни/доллар, к этому часу заключено 540 сделок на сумму 383,9 миллиона долларов.