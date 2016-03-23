Кабмин сделал платным оспаривание госзакупок в системе Prozorro

Кабинет министров Украины установил плату за оспаривание решений по публичным закупкам товаров, работ и услуг в размере 5 тысяч гривень при оспаривании закупок товаров и услуг и 15 тысяч гривень при оспаривании закупок работ. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Представляя решение, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив отметила, что это техническое решение, которое необходимо для полноценного выполнения положений новой редакции принятого парламентом закона о публичных закупках.

"С 1 апреля у нас начинает работать закон о публичных закупках. И нам надо принять ряд решений для его внедрения. В частности, речь идет о введении платы в 5 тысяч гривень при оспаривании результатов закупок товаров и услуг, 15 тысяч гривень - при оспаривании результатов закупки работ", - сказала Ковалив.

Решение было принято без замечаний.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2105 года приняла в целом законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Система Prozorro работает в пилотном режиме с февраля прошлого года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тысяч тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.