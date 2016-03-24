Россия в осаде: банки ЕС вслед за американскими отказались размещать ее евробонды

Крупные европейские банки отказались от размещения евробондов России на $3 млрд в ответ на призыв США и в виду санкций, пишет The Wall Street Journal.

Среди отказавшихся - BNP Paribas, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC и UBS Group AG.

Это не оставляет России шансов разместить еврооблигации, все сводится исключительно к своим и китайским банкам. Между тем, российские чиновники утверждают, что европейские банки имеют решающее значение для продажи евробондов.

Читайте такжеБрюссель предостерег европейские банки от размещения российских евробондов - Financial TimesДля инвесторов потенциальной проблемой является то, что может быть трудно продать облигации на вторичном рынке без участия крупных торговых домов.

«Никто не хочет делать что-то, что может выглядеть как противоречащее духу санкции», — заявил Пол Макнамара, управляющий фондом GAM Holding AG.

В Брюсселе обеспокоены тем, что деньги, которые могут быть выручены после проведения операций, окажутся на счетах компаний, которые находятся под санкциями.

Ранее ряд крупнейших американских инвестиционных банков отказался размещать российские государственные облигации из-за рекомендации со стороны властей США.