В гривню добавят лен: первая партия бумаги для печатания банкнот уже изготовлена

Фабрика банкнотной бумаги, расположенная в г. Малин (Житомирская область), изготовила первую партию бумаги с частичным содержанием украинского льна, которая будет использоваться при изготовлении банкнот гривни.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Якова Смолия.

"Украинские специалисты уже давно стали задумываться над целесообразностью использования в композиции бумаги, кроме хлопка, а также других растительных натуральных волокон, например, льна, - отметил Смолий. – При прочих равных условиях стоимость отечественного льняного сырья заметно ниже импортируемого хлопкового волокна, которое является дефицитным товаром".

По его словам, используя лён, государство сможет снизить расходы, связанные с обеспечением экономики страны необходимым количеством банкнот гривни, поддержать национального товаропроизводителя этой сельскохозяйственной культуры и создать дополнительные рабочие места.

По информации НБУ, уровень физико-механических показателей новой бумаги соответствует всем новейшим требованиям регулятора, а благодаря своим природным свойствам волокна льна значительно превышают по механической прочности волокна хлопка, обеспечивая лучшую износостойкость бумаги.

"Новые качества банкнотной бумаги позволят укрепить и защитить нашу национальную валюту, которая в этом году отметит свое 20-летие, и станут достойным и весомым этапом в ее историческом развитии", - добавил Смолий.

Также сообщается, что в настоящее время Банкнотно-монетный двор НБУ проводит комплексные испытания бумаги опытной партии для оценки соответствия новой бумаги и банкнот всем необходимым требованиям.

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Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.