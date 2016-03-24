Кабмин хочет выделить на реформы Нацполиции еще 3 миллиарда - Яценюк

12:27, 24 марта 2016
Финансы
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Источником финансирования станут арестованные средства бывшего режима Януковича.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины по обращению министра внутренних дел Арсена Авакова намерен увеличить финансирование реализации реформы Национальной полиции на 3 миллиарда гривень за счет конфискованных средств бывшего режима экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время церемонии принесения присяги патрульной полицией города Борисполь (Киевская область).

"Со стороны правительства нам необходимо дальше финансировать как реформу Национальной полиции и Вооруженных сил Украины, так и в целом каждую реформу, начиная от здравоохранения и заканчивая образованием. Для этого нам необходимы средства. Министр внутренних дел обратился к правительству с тем, что необходимо увеличить на 3 миллиарда гривень финансирование Национальной полиции для того, чтобы завершить реформу. Мы нашли источник, этот источник - деньги, которые арестовало правительство Украины еще год назад, это деньги бывшего режима Виктора Януковича в размере 1,5 миллиарда американских долларов", - подчеркнул глава правительства.

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По его словам, Кабмин ждет от Верховной Рады принятия соответствующего закона, а от судебной системы - не просто ареста этих средств, а конфискации и передачи их в бюджет, "и отправить часть средств как на национальную безопасность и оборону, так и на дофинансирование Национальной полиции".

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