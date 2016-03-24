Гривня на межбанке опустилась до 26,28 за доллар

В четверг, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,17/26,28 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2240/29,3440 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3770/0,3790 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,2663 гривни/доллар, к этому часу заключено 167 сделок на сумму 50,03 миллиона долларов.