Демчишин задекларировал 129 тысяч гривень доходов – в 6 раз меньше, чем годом ранее

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в рамках декларационной кампании задекларировал 128,5 тыс. грн доходов за 2015 год, что в 6 раз меньше, чем он декларировал в 2014 году.

Об этом говорится в декларации министра, опубликованной на сайте Минэнергоугля.

Согласно декларации, зарплата министра за прошлый год составила 74,8 тыс. грн (759,2 тыс. грн в 2014 году). Доходы семьи министра в 2015 году составили 12 тыс. грн против 96,5 тыс. грн за предыдущий год.

Министр также задекларировал два земельных участка – площадью 609 кв. м и 399 кв. м, дом на 389,6 кв. м и автомобиль Audi A6 2011 года выпуска.

Сумма средств в ценных бумагах, согласно декларации министра, составляет 11,9 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, глава Минэнергоугля в рамках декларационной кампании задекларировал по итогам 2014 года 773,4 тыс. грн доходов.

Демчишин был утвержден Верховной Радой в должности министра 2 декабря 2014 года по квоте "Блока Петра Порошенко".