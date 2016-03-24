Украина получила $331 миллион кредита от Японии на развитие финсектора

Украина получила средства долгосрочного кредита от Японии объемом 331 млн долл. в рамках совместного со Всемирным банком проекта «Второй заем на политику развития финансового сектора» (DPLFS II).

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, средства предоставлены через Японское агентство международного сотрудничества и зачислены в общий фонд государственного бюджета.

Минфин подчеркивает, что получение японского кредита стало возможным благодаря выполнению нашей страной всех условий DPL-II и проведению ряда структурных реформ, включая введение электронного администрирования НДС, реформированию рынка газа, созданию действенных механизмов контроля за расходами и доходами бюджета.

По информации министерства, средства займа будут направлены на повышение эффективности и прозрачности государственного сектора, дерегуляцию и улучшение условий ведения бизнеса и в целом улучшение инвестиционного климата. Также эти средства помогут профинансировать приоритетные потребности страны, в том числе социальные расходы и ключевые реформы.

Кредит предоставлен сроком на 20 лет с 6-летним льготным периодом, процентная ставка установлена на уровне «Libor + 0,05%», что составляет менее 1% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Япония ратифицировали кредитное соглашение для получения нашей страной второго займа на политику развития для проведения экономических реформ на сумму 300 млн долл. в начале марта. Тогда же министр финансов Наталия Яресько заявила, что после ратификации соглашение вступит в действие в марте, а поступление средств ожидается в апреле этого года.