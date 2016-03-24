Ломбарды ждут перемены: готовятся изменения в закон об их работе

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг намерена инициировать законодательные изменения с целью повышения требований к минимальному капиталу ломбардов с 200 тысяч гривень до 500 тысяч гривень.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, ломбарды с развитой региональной сетью будут обязаны увеличить размер уставного капитала до 1 миллиона гривень.

Он добавил, что необходимо разработать норму, согласно которой ломбарды не смогут работать в малых архитектурных формах.

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Справка УНИАН. Основными нормативно-правовыми документами, регулирующими условия и правила осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг ломбардами, являются Гражданский кодекс Украины, Закон Украины от 12.07.01 г. № 2664-ІІІ "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" и Положение о порядке предоставления финансовых услуг ломбардами, утвержденное распоряжением Нацкомфинуслуг Украины от 26.04.05 г. № 3981.

Основным законодательным органом, который регулирует деятельность ломбардов, является Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг.