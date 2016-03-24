Российский рубль снижается из-за дешевеющей нефти

В России обе основные резервные валюты вернулись к максимумам за неделю против рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.50 мск повышался на 0,80 рубля - до 69,53 рубля, курс евро - на 0,89 рубля - до 77,70 рубля, следует из данных Московской биржи, пишет Прайм.

Рубль в четверг днем ощутимо терял в цене против доллара и евро, отыгрывая слабую динамику нефти, опустившейся ниже психологически значимого уровня 40 долларов за баррель Brent на рост запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 марта, увеличились на 9,4 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 532,5 миллиона баррелей. Рост оказался втрое выше прогнозов аналитиков, ожидавших роста индикатора на 3,09 миллиона баррелей - до 526,29 миллиона баррелей.