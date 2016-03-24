Гривня закрыла межбанк на уровне 26,33 за доллар

В четверг, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,23/26,33 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2720/29,3760 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3770/0,3790 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2522 грн/долл., к этому часу заключено 567 сделок на сумму 334,72 млн долл.