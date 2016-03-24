Суд подтвердил правомерность решения НБУ о ликвидации "Профин Банка"

Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность решения правления Национального банка Украины о ликвидации «Профин Банка».

Как сообщается на сайте НБУ, владеющая банком компания «Ксерония Лимитед» обратилась в суд, требуя признать решение регулятора о ликвидации банка неправомерным, однако Окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, а постановлением Киевского апелляционного административного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

В сообщении отмечается, что регулятор установил проведение банком рисковой деятельности, в результате чего неоднократно применял к банку меры воздействия за нарушение законодательства по финансовому мониторингу, а впоследствии 19 января 2015 года принял решение признать банк неплатежеспособным и 15 апреля – ликвидировать.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Профин Банка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

Временная администрация фонда работала в банке с 20 января 2015 года на основании решения НБУ о признании этого банка неплатежеспособным.

«Банк профессионального финансирования» (ранее - «Икар-Банк», г. Донецк) работал на рынке Украины с 1989 года и входил в группу небольших финучреждений.

В январе 2013 года французская Societe Generale вышла из состава акционеров «Профин Банка» и владельцем аналогичного по размеру пакета акций этого банка стала компания Xeronia Ltd, Кипр.