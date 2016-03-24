Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2625.2159 (24 марта – 2601.5065)

100 EUR – 2928.1658 (24 марта – 2906.1429)

10 RUR – 3.8084 (24 марта – 3.8461)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,23/26,33 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2720/29,3760 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3770/0,3790 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2522 грн/долл., к этому часу заключено 567 сделок на сумму 334,72 млн долл.