В России уточнили сумму секретного экспорта: в Украину отправили товаров на $20 миллионов

Федеральная таможенная служба (ФТС) раскрыла объем экспортных поставок России по так называемому секретному коду. Экспорт товаров, сведения о которых подлежат засекречиванию ФТС России, в 2015 году составил $9,4 млрд, сообщила пресс-служба ФТС в ответ на запрос РБК.

22 марта РБК опубликовал материал, в котором утверждалось со ссылкой на данные ЦМТ Москвы, основанные на статистике ФТС, что экспорт России по засекреченным статьям в 2015 году составил $56 млрд. После публикации ЦМТ отозвал свои расчеты, предоставив позднее скорректированные данные. Из них следовало, что секретный экспорт составил $9,4 млрд.

Суммарный экспорт России в 2015 году составил $343,4 млрд, сократившись на 31% по сравнению почти с $500 млрд в предыдущем году. Доля секретного экспорта в общем объеме составила 2,75%.

Из обновленных данных ЦМТ следует, что больше всего засекреченных товаров Россия поставляет в Ирак ($1,52 млрд в 2015 году), Индию ($1,18 млрд) и Алжир ($906 млн). Казахстан в прошлом году получил продукцию под секретным кодом на $225 млн, а Украина — всего лишь на $19,8 млн.

На некоторых направлениях засекреченные поставки выросли существенно: например, за последний год экспорт по коду SS в Бангладеш увеличился в 36 раз (до $427 млн), в Алжир — в 11 раз, во Вьетнам — в два раза (до $568 млн). Алжир, Индия, Вьетнам, Ирак являются традиционными покупателями российского оружия.

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Несмотря на санкции и политическую напряженность, «секретная» торговля ведется и между Россией и США. Засекреченный экспорт из России в США в 2015 году увеличился на 78%, до $456 млн. Часть секретного экспорта может касаться, например, ядерных материалов. Государственный «Техснабэкспорт» по контрактам до 2020 года поставляет обогащенный уран нескольким американским операторам АЭС, включая крупнейшую генерирующую компанию США Exelon.

Импорт в Россию по секретным кодам в 2015 году составил $3,67 млрд — на 54% меньше, чем в 2014 году ($7,97 млрд), следует из данных статистики внешней торговли России, агрегированных на уровне двух знаков ТН ВЭД.