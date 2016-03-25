ЦРУ оценивает инфляцию в Украине за 2015 год в 49%

Об этом говорится на сайте ЦРУ, передает LB.ua.

Украина с таким показателем инфляции занимает последнее 225 место среди стран, которые предоставили такую информацию (нет данных только по Венесуэле).

По данным ЦРУ, уровень снижения ВВП в Украине в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 11% (222 место, ниже только Сектор Газа, Сьерра-Леоне и Йемен).

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Показатель ВВП на душу населения в 2015 году снизился на 800 долларов и составил 8 000 долларов (148 место).

Падение промпроизводства в 2015 году составило 15% по сравнению с 2014 (199 место).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) ускорилась до 43,3% по сравнению с инфляцией на уровне 24,9% в 2014 году, достигнув максимального значения за последние 20 лет.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

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Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.