Насиров не намерен покидать свой пост после смены Кабмина: "Я категорически планирую остаться"

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не намерен покидать пост руководителя службы в случае смены состава Кабинета министров.

Об этом он заявил журналистам после пресс-конференции.

"Я категорически планирую остаться. Если вдруг есть какие-то слухи, что я пишу заявление или ухожу, это не соответствует действительности", - сказал глава ГФС.

Как сообщал УНИАН, Насиров ожидает завершения кризиса и достижения политической стабильности в ближайшие 2 недели.

16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединение «Самопомич».

14 марта пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко информировал, что президент рассматривает три варианта выхода из кризиса: формирование технократического Кабинета министров во главе с Натальей Яресько, политического - во главе с председателем «Самопомочи» Андреем Садовым, или Верховная Рада поддержит другую кандидатуру.

Министр финансов Украины Наталья Яресько заявила о готовности сформировать новое, технократическое правительство Украины, способное работать в интересах государства. Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман также заявляет, что готов взять ответственность и возглавить правительство, если его кандидатуру поддержит будущая коалиция.