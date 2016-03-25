"Я немного волнуюсь": глава ГФС ожидает в марте рекордных сборов налогов за всю историю

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров ожидает, что март станет рекордным месяцем по сбору налогов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«В марте… я немного волнуюсь и не хочу, чтобы это изменилось, но в марте мы ожидаем самый рекордный месяц по сборам за всю историю. Мы думаем, что у нас будет 57 млрд грн, а может немного больше», - сказал Насиров.

По его словам, перевыполнение планов по сбору налогов составит около 10 млрд грн.

«И вообще по марту будут хорошие результаты и по всем налогам отдельно, и в целом. Я думаю, будет более чем 10 млрд грн перевыполнения. Это позволяет говорить, что с точки зрения тех изменений, которые произошли в законодательстве, и с точки зрения администрирования мы движемся в правильном направлении», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале перевыполнила установленные Министерством финансов Украины индикативы на этот период на 14,5% и перечислила в государственный бюджет дополнительно 8,2 млрд грн.