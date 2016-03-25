Яценюк поручил министерствам встретиться с ключевыми экспортерами 29 марта

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности, Министерством инфраструктуры, Министерством внутренних дел и Государственной фискальной службой провести совещание с руководителями ведущих предприятий-экспортеров, ориентировочно во вторник, 29 марта.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

Премьер подчеркнул, что участниками встречи должны быть руководители металлургических заводов, ГОКов, "Укрзализныци", главы энергокомпаний и предприятий машиностроения.

"Я прошу Минэкономразвития, а в особенности торгового представителя, провести встречу. Пригласите, пожалуйста, совместно с Мининфраструктуры и МВД, всех руководителей крупнейших металлургических заводов, руководителей ГОКов, руководителей энергокомпаний, руководителей "Укрзализныци" - потому что встал вопрос о безопасности перевозок, МВД и Нацгвардию, а также предприятия машиностроения. Следующий вторник (29 марта - УНИАН), пожалуйста, - сказал Яценюк. - Цель совещания - стимулирование экспорта. Я смотрю по динамике экспортной выручки, она не самая лучшая. Понятно, что это связано с падением цен на внешних рынках, но без стимулирования экспорта нам будет трудно как получать доходы бюджета, так и получать валюту в золотовалютные резервы. Второй вопрос - безопасность перевозок, в первую очередь в зоне АТО".

Кроме того, он поручил пригласить на встречу главу ГФС Романа Насирова для определения проблем с возмещением НДС.

"Экспортеры приносят валюту в страну, и наша система возмещения НДС дает возможность прозрачно платить НДС и получать возмещения", - сказал Яценюк.

Глава правительства также предложил, чтобы вслед за металлургами была организована аналогичная встреча с агропредприятими. "Мне уже звонили руководители агрокомпаний, они предлагают готовиться к новому экспортному сезону, и есть ряд вопросов, которые должно решить правительство. Всех беспокоят вопросы безопасности", - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, на текущей неделе премьер-министр Украины провел ряд встреч с представителями украинского бизнеса, включая руководителей крупнейших в стране производственных холдингов. Целью встреч было определение ситуации в промышленности и реальном секторе экономики.