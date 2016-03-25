Bloomberg: Россия может перенести размещение евробондов - не смогла найти организатора

Россия может перенести размещение евробондов на более поздний срок, поскольку не смогла найти организатора размещения ценных бумаг, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников

"Россия не смогла найти организатора размещения своих евробондов на сумму 3 миллиарда долларов ввиду давления на крупные банки со стороны США и Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только два западных банка выявили заинтересованность в размещении российских облигаций, при этом названия этих банков не сообщаются.

Другой источник на правах анонимности сообщил Bloomberg, что России до сих пор не удалось найти достаточно большой банк, несмотря на ранее поданные заявки в 2 десятка крупных финансовых учреждений.

Сами же российские банки испытывают трудности с западными инвесторами, поскольку находятся под действием санкций со стороны США и ЕС.

Вместе с тем, собеседник издания отметил, что в России не уверены, что размещение смогут успешно возглавить китайские банки.

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Как сообщал УНИАН, среди отказавшихся крупных европейских банков - BNP Paribas, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC и UBS Group AG.

Ранее ряд крупнейших американских инвестиционных банков отказался размещать российские государственные облигации из-за рекомендации со стороны властей США.