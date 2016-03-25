В ПФ рассказали, на сколько вырастут в этом году пенсии

Расходы на пенсионное обеспечение в 2016 году вырастут на 7,5%, или 18,5 миллиарда гривень, по сравнению с 2015 годом, сообщил на пресс-конференции председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

"В целом расходы на пенсионное обеспечение в 2016 году увеличатся на 18,5 миллиарда гривень, или на 7,5%" - сказал он.

В первую очередь это связано с запланированным повышением в два этапа минимальной пенсии в текущем году. С мая минимальная пенсия составит 1130 гривень, а с 1 декабря – 1208 гривень.

По словам главы фонда, в этом году ветераны вновь получат выплаты к 9 мая. Сейчас фонд формирует списки ветеранов, и завершить этот процесс планируется до конца марта.

"До конца апреля, я думаю, все наши ветераны получат надлежащие выплаты. И хочу отметить, что в этом году принято соответствующее решение, размер выплат будет увеличен", - сказал Зарудный.

Также он отметил, что Пенсионный фонд может вновь выплатить часть пенсий января 2017 года авансом в декабре текущего года, как это было сделано впервые в 2015 году.

"Такой механизм авансовой выплаты себя оправдывает, - сказал Зарудный. – Потому что половину января месяца мы обычно не имеем поступлений и всегда в январе была проблема, как найти эти средства, как профинансировать эти выплаты".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 10 марта утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами в 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 миллиардов гривень, а дотация из бюджета – 144 миллиардов гривень. Эта дотация покроет дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиарда гривень, а также компенсирует снижение платежей по единому социальному взносу, ставка которого с 1 января 2016 года снижена почти вдвое – до 22% с 41%.