Работающие пенсионеры могут остаться без повышения пенсий

Повышение минимальной пенсии с 1 мая не коснется работающих пенсионеров, если не будут внесены изменения в законодательство – глава Пенсионного фонда

Повышение минимальной пенсии с 1 мая и 1 декабря, заложенное в бюджете на 2016 год, не коснется работающих пенсионеров, если не будут внесены соответствующие изменения в законодательство.

Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

«Сегодня существует некоторая коллизия в законодательстве относительно повышения пенсий с 1 мая работающим пенсионерам. Но, я думаю, что у нас есть некоторый срок, чтобы эту коллизию исправить, и чтобы действительно все пенсионеры, в том числе и работающие, получили повышение с 1 мая», - сказал Зарудный.

Он отметил, что в 2015 году в законодательстве существовала специальная норма, которая позволяла получать работающим пенсионерам повышение пенсии вслед за повышением прожиточного минимума. В то же время, глава Пенсионного фонда не смог ответить на вопрос о том, как именно планируется изменить ситуацию. «Мы сейчас думаем, как решить данный вопрос, но время есть, мы надеемся, что данный вопрос будет решен», - сказал Зарудный журналистам.

Читайте такжеВ ПФ рассказали, на сколько вырастут в этом году пенсии

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украина 25 декабря 2015 года приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 января 2016 года устанавливается на уровне 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. От прожиточного минимума зависит размер минимальной пенсии, который будет повышен с 1 мая и с 1 декабря текущего года. С мая минимальная пенсия составит 1130 грн, с 1 декабря – 1208 грн.

Последнее увеличение минимальной пенсии в Украине состоялось в сентябре 2015 года, когда минимальная пенсия была повышена до 1074 грн.