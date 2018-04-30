Премьеру Гройсману нужен Миклош

В украинской премьериаде наметилась определенность. Представители большинства фракций трещащей по швам коалиции публично заявили - в эфирах телеканалов и комментариях СМИ, что готовы поддержать на пост премьера Владимира Гройсмана.

Спикер парламента не стал отрицать рассмотрения своей кандидатуры на должность главы Кабмина и даже назвал некоторых персонажей будущей команды. По его словам, речь идет о «новых людях с новым менталитетом, которые могут качественно и честно работать». Среди них – словак Иван Миклош.

Таким образом, привлечение легионеров в украинскую политику продолжится – список министров с иностранными паспортами пополнится.

В нынешнем составе Кабмина таковыми являются министр финансов Наталия Яресько и министр экономики Айварас Абромавичус. К ним отношение украинских политиков в большей степени негативное – их упрекают в торможение реформ и принятии неадекватных времени решений.

Между тем, западные послы и международные институции, в том числе основной кредитор Украины – Международный валютный фонд, воспринимают «украинских иностранцев» исключительно положительно. Считают их работу успешной и называют чемпионами по проведению реформ.

Несмотря на это, судьба Яресько и Абромавичуса – туманна. Вероятно, одного из них и заменит Иван Миклош.

55-летний Иван Миклош окончил Экономический институт в Братиславе, учился также в престижных вузах США и Великобритании. В возрасте 31 года возглавил Министерство приватизации Словакии, в 1998-2002 годах был вице-премьером по экономике, в 2002-2006 и 2010-2012 годах возглавлял Минфин. Внес большой вклад в успешное проведение посткоммунистических реформ в экономике Словакии.

В 2004 году Миклош был признан лондонским журналом Euromoney лучшим министром финансов в мире. Его ставят в один ряд с таким известным польским реформатором-экономистом как Лешек Бальцерович. Западные СМИ писали, что именно благодаря новаторским действиям Миклоша Словакия достигла мощного прорыва в экономическом развитии, став одной из успешных стран ЕС.

В феврале 2015 года Миклош был назначен советником министров финансов и экономики Украины.

Откуда взялась кандидатура Миклоша, кто его рекомендовал, какие экономические принципы ему свойственны и чего следует от них ожидать – с такими вопросами УНИАН обратился к экспертам.

Тарас Березовец, политолог, директор компании Berta Communications:

Насколько я знаю, кандидатуру Миклоша подобрало рекрутинговое агентство, которое сотрудничает с Администрацией президента. Оно в свое время подобрало такие кандидатуры, как Наталия Яресько, Айварас Абромавичус, и иных персонажей. Кандидатуру Миклоша, как я слышал, рекомендовал Борис Ложкин (Ложкин является главой Администрации президента – УНИАН). То есть, Миклоша рекомендует Гройсман с подачи Ложкина. Вместе с тем, Миклош - достаточно компетентен. Его планируют назначить министром финансов.

Почему именно его кандидатура – есть запрос на технократическое правительство. Гройсман понимает, что он начинает не очень хорошо, идет серьезный негатив со стороны депутатов в отношении его кандидатуры. Дабы упредить любые инсинуации по поводу того, что в правительство будут назначены креатуры олигархов, берутся такие как Миклош нейтральные люди, которые не коим образом не связаны на сегодняшний день с украинскими политиками. Другое дело, что нет беды в премьер-министре Гройсмане. Самое главное, чтобы его окружали правильные специалисты. Я считаю, что Миклош именно такой. И если Гройсман его фамилию озвучил так эмпирически, то, думаю, не без согласия Миклоша. Вероятно, консультации он с ним провел.

Я не разделяю восторг в отношении госпожи Яресько. Если честно проанализировать ее работу на посту министра финансов, то это было простое выполнение рекомендаций МВФ. Где были ее личные решения? Причем она не хочет в упор видеть малый и средний бизнес, рассматривает всех с точки зрения «дойной коровы». Я не вижу в этом никакого реформаторства.

Но мы понимаем, что и Гройсман реформатором быть не может. И сегодня, скорее, нужен премьер-министр стабилизатор. Украина находится в очень сложной финансовой ситуации. Слезть с иглы МВФ мы сейчас не можем. Это – чистый популизм, когда начинают рассказывать, что мы начнем все двигать сами, без советов МВФ. Это – абсолютная маниловщина. Сотрудничать придется. Миклош, с учетом того, что он советник Яресько, сможет вести переговоры с Западом, он - в теме. Его не нужно во что-либо посвящать, он и так прекрасно знает, что у нас происходит.

Я нормально отношусь к присутствию легионеров в украинской политике. В этом ничего страшного нет. Но они в любом случае должны ориентироваться на отечественные реалии. На Западе – полная диктатура закона, если он есть, то должен выполняться автоматически. В Украине – такого нет. Необходимо обеспечивать правоприменение. У нас это – главная проблема. Поэтому не нужно никаких иллюзий – дескать придут западные специалисты и установят нам европейские стандарты. Этот процесс будет длиться годы, дай Бог, чтобы мы лет через пять поднялись на уровень докризисного 2008 года. И вообще, я сильно сомневаюсь, что это правительство удержится более полугода. Системный кризис не преодолен.

Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:

Иван Миклош – бывший министр финансов Словакии и именно с ним связывают значимые реформы, которые проводились с 2002 по 2008 год. Он вполне адекватный. А нужен он Гройсману по одной причине. Миклош являлся формально советником Яресько, ему будет значительно легче вести переговоры с Западом, в том числе о кредитовании. У Яресько не было проблем с переговорами, это свидетельствует о доверии украинской стороне. И если переговоры продолжит Миклош, то доверие также будет.

Кроме того, мы продолжаем политику привлечения иностранцев для реформирования Украины. Мое впечатление от приглашения Миклоша – позитивное. Он не раз продемонстрировал, что многое может. Но, я не уверен, что он согласится.

У меня был разговор с Миклошем. И он высказался достаточно негативно по поводу идеи брать иностранцев на руководящие должности в Украину. Миклош подчеркнул, что иностранцы не знают Украину, а как же тогда они могут что-то рекомендовать, делать, если не осознают ментальных особенностей. В таком случае работа не будет эффективной. Давать советы, как строить украинскую систему, должны сами украинцы. И не потому что они лучшие, а потому что у них есть понятие особенностей системы. И я с ним согласен. Привлечение иностранных министров, не советников, может быть проблемным. Но подчеркну, к Миклошу я отношусь позитивно. При этом я не уверен, что он согласится и что все при нем будет работать. Это – не факт. Он столкнется с той же ситуацией, с которой столкнулась Яресько – с непринятием. Можно говорить правильные вещи за столом переговоров с политиками, но не смочь их донести на том эмоциональном уровне, на нашем практическом, который воспринимается.

В Украине профессионалы прекрасно знают, что нужно делать. Вопрос сводится к политической воле, причем не отдельного человека, а политического класса. Миклошу придется иметь дело с политическим классом Украины. И реформы, которые нужно провести, цепляют из политического класса многих. А наши политики, по моим выводам из личного общения с депутатским корпусом, абсолютно искренне не понимают, что нужно конкретно делать. Причем есть те, кто пытается понять, что происходит, а есть и такие, которые агрессивно не понимают этого. А человек своей некомпетентной агрессивностью может принести больше вреда, чем если бы он вообще ничего не делал – ни к чему не прикасался. Посмотрим, что из этого всего получится.

Андрей Блинов, экономический эксперт:

Миклош - человек, который последний год консультирует Минфин, которого активно поддерживают инвестбанкиры, особенно Томаш Фиала (соответственно, Драгон Капитал, Центр экономических стратегий, Новое время). На мой взгляд, Гройсман приглашает его на должность вице-премьера - министра финансов. Возможно, он будет единственным иностранцем в правительстве. Яресько наверняка откажется работать в новом составе (Абромавичус подал в отставку - УНИАН).

Его ключевые убеждения — постепенное(!) снижение уровня перераспределения ВВП через бюджет. Вероятно, он всё же предпочтёт увеличение качества расходной части, он умеет говорить «нет», будет активно идти верификация различных программ, включая социальные. А там можно отыскать десятки миллиардов экономии на «мертвых душах» и «ничегонеделания». Что касается снижения ставок налогов - вероятно, в Словакии он это делал, но не резко, а планомерно.

Миклош, на мой взгляд, - залог того, что значительная часть команды Минфина останется. В идеале роль Миклоша - западный фасад реформ, дальнейшее сокращение дефицита бюджета, совмещение строгой фискальной политики со стимулированием экономики. Именно по итогам его реформ Словакия вдруг оказалась автомобильной державой.

Насколько Миклош будет самостоятельным - вопрос. Раз Гройсман о нем сказал, очевидно, он дал согласие войти в правительство. К нему в компанию пытаются привлечь Бальцеровича, но тот не склонен к такому шагу.

А в целом, налицо попытка Гройсмана переманить к себе часть людей, которых «спали и видели» в «технократическом» правительстве Яресько.

Нана Черная (УНИАН)