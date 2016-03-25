НБУ сегодня купил у банков более $18 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе купил у банков 18,2 миллиона долларов, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,0483 гривни/доллар.

Как сообщается на сайте регулятора, НБУ удовлетворил 100% заявок банков на продажу валюты, при этом доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона на уровне 26,10 гривни/доллар составила 1,1%.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 15:00 установились на уровне 25,95/26,07 гривни/доллар.

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Средневзвешенный курс на межбанке по данным НБУ к 15:00 установился на уровне 26,0872 гривни/доллар, к этому часу заключено 478 сделок на сумму 206,16 миллиона долларов.