Гривня уходит на выходные с курсом 26,00 за доллар

В пятницу, 25 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,88/26,00 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9050/29,0340 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3810 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0703 гривни/доллар, к этому часу заключено 572 сделки на сумму 317,27 миллиона долларов.