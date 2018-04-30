Баланс недели: финал премьериады, рост промпроизводства и "газовые" страсти

Минувшая неделя стала завершающей в многомесячной дискуссии о том, каким быть новому правительству Украины и состоится ли вообще его «перезагрузка».

Новому Кабмину - быть, и решение об этом было принято на встрече фракций коалиции Верховной Рады 24 марта. Ключевые участники премьерской гонки раскрыли карты и подтвердили публике то, что многие подозревали.

Собирать команду управленцев, как оказалось, одновременно предложили двум людям с абсолютно разными бэкграундами и видениями премьерской миссии: министру финансов Наталье Яресько, которая еще неделю назад уверяла, что работает министром и ни о каких карьерных высотах не думает, и спикеру Верховной Рады Владимиру Гройсману, который недавно предлагал дискуссии о новом премьере вообще прекратить.

Бывшая выпускница американского университета Яресько и выходец из Винницы Гройсман пообещали стране технократический Кабмин с новыми лицами, готовыми проводить реформы во имя государства и его граждан.

«Если фракции коалиции рассмотрят мою кандидатуру как возможную на переход в Кабинет министров, я буду готов взять на себя ответственность», - заявил Гройсман.

«Я готова собрать команду, которая прямо сейчас способна работать на интерес всей страны, всех граждан, а не отдельных политических бизнес-групп», - написала в Facebook Яресько.

По итогам заседания фракции «Блока Петра Порошенко» 24 марта окончательный выбор был сделан в пользу Гройсмана. Решение о смене главы правительства одобрили даже в родной фракции Яценюка, получающей в качестве компенсации портфель спикера парламента. Позже, правда, выяснилось, что в БПП не учли мнение ряда своих коллег.

По словам депутата Сергея Лещенко, президентская фракция не собиралась вовсе. А поэтому, как депутатам удалось выдвинуть кандидатуру Гройсмана в премьеры - непонятно.

Но это не помешало самому Гройсману огласить перечень номинантов на министерские посты.

«Речь идет о кандидатуре Ивана Миклоша - вице-премьер-министра, министра финансов Словакии, который провел очень много системных реформ, а также Юлии Ковалив, которая сегодня работает первым заместителем министра экономики, Максиме Нефедове, работающем заместителем министра экономразвития», - сказал Гройсман. При этом он подчеркнул, что не собирается «никого обслуживать - никаких сильных мира сего».

Президент поставил задачу Раде одобрить персональный состав правительства на пленарном заседании 29 марта - до своего визита в Вашингтон. Правда, действующие министры во главе с Яценюком уходить в отставку не спешат. Журналисты, освещавшие три заседания правительства, состоявшихся на минувшей неделе, напрасно ждали громких заявлений и последних аккордов – они пока не случились.

Как подчеркивал Яценюк, не ему принадлежит авторство создания кризиса власти в Украине. «Но я требую скорейшего решения этого кризиса. Персонализация украинской политики приводит к потере доверия к Украине. Соберите 226 голосов, представьте кабинет, программу и реальную коалицию, которая будет это выполнять. Или поддержите этот состав правительства», - заявил глава Кабмина 25 марта.

Впрочем, выход премьериады на финальную стометровку был не единственной политической новостью недели.

В понедельник российский суд города Донецк Ростовской области, выполняя приказ властителя Кремля, вопреки свидетельствам очевидцев и здравому смыслу, признал виновной в убийстве российских граждан и «незаконном пересечении российской границы» защищавшую свою землю украинскую военнослужащую Надежду Савченко.

Два года суда закончились жестоким приговором - 22 года лишения свободы. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не признает «ни судилища, ни приговора», которые «страна-агрессор устроила против украинского офицера с большой буквы, которая, как и положено, защищала свою землю от вражеских посягательств». В ответ на судилище Украина начала формировать «список Савченко» - перечень фамилий российских чиновников, к которым, по инициативе украинских властей, должны быть применены международные санкции.

Робкий рост

На минувшей неделе правительство обнародовало основные макропоказатели развития экономики страны, свидетельствующие о начале робкого экономического восстановления. Впервые за три года Госстат зафиксировал рост промпроизводства в феврале на 7,6%, по сравнению с февралем 2015 года. В целом, с начала года украинская промышленность прибавила 3%.

Положительной оказалась динамика ВВП. По информации премьер-министра, в прошлом месяце рост ВВП составил 1%, что соответствует ожиданиям правительства. По итогам 2015 года падение ВВП составило почти 10%.

Как отметила главный экономист Dragon Capital Елена Белан, февральский рост ВВП был вызван сильными данными по промпроизводству, работе транспорта, грузооборот которого, по оценкам Dragon Capital, должен вырасти на 9% по итогам года, и по строительству (плюс 12% год к году).

Между тем, Белан уверена, что положительным цифрам поспособствовала низкая база сравнения: в январе-феврале 2015 года украинская экономика нащупывала дно падения.

«И поэтому более важно, будут ли в первом квартале 2016 года наблюдаться признаки последовательного улучшения экономической активности. Продолжится ли тенденция второго полугодия 2015 года, когда реальный ВВП вырос на 1,4% квартал к кварталу за вычетом сезонных факторов в четвертом квартале 2015 года и на 1,1% - в третьем», - добавила Белан.

А вот с экономической активностью предприятий различных секторов могут возникнуть сложности. На заседании правительства 25 марта премьер признал: ключевые украинские экспортеры - главная опора экономики - нуждаются в государственной помощи. Падение цен на отечественный экспорт, а именно - металл, руду, зерновые, уже привел к потерям валютной выручки и снижению налоговых отчислений в бюджет.

Яценюк сообщил о своих встречах с крупнейшими украинскими бизнесменами, по итогам которых принял решение провести правительственное совещание по вопросам стимулирования экспорта. Подготовить такую встречу должны Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минэнергоугля и МВД. Какие решения примут чиновники и деловые круги - узнаем уже через несколько дней.

Но пока правительство в набат не бьет. Скорее наоборот. На минувшей неделе Яценюк поручил Минсоцполитики подготовить решение о незамедлительном повышении с мая зарплат и пенсий на 6%. Как ожидается, прожиточный минимум - как ключевая величина для расчета пенсий - вырастет на 69 грн - до 1399 грн, минимальная зарплата - на 72 грн - до 1450 грн.

«Министерство финансов имеет ресурсы в госбюджете для того, чтобы уже с мая выплачивать повышенные социальные стандарты гражданам Украины», - сказал Яценюк, добавив, что бюрократических проволочек с пересчетом начислений быть не должно.

Новый кредит Минфина и кадровое усиление «Нафтогаза»

Министерство финансов на минувшей неделе «распечатало» кредитную историю 2016 года. В Украину пришли 331 млн долл. кредита от правительства Японии. Средства уже зачислены в общий фонд государственного бюджета и будут направлены на повышение эффективности и прозрачности государственного сектора, дерегуляцию и улучшение условий ведения бизнеса, и в целом – на улучшение инвестиционного климата. Также деньги помогут профинансировать приоритетные потребности страны, в том числе социальные расходы и ключевые реформы. Кредит предоставлен сроком на 20 лет с 6-летним льготным периодом под менее 1% годовых.

В целом Украина рассчитывает получить из разных источников в 2016 году не менее 10 млрд долл. кредитов. Чиновники прогнозируют, что эти заимствования, благодаря погашению ранее взятых займов, позволят удержать размер долгов страны на контролируемом уровне. По данным правительства, озвученным 23 марта, Украина за 2015 год сократила валовой внешний долг на 23,5 млрд долл., или 16,5%, а объем государственного долга - на 7 млрд долл. При этом валовой внешний долг Украины, включая госдолг, по итогам 2015 года составил 118,7 млрд долл.

Хорошую новость сообщили в пятницу, 25 марта, и в ключевом энергетическом холдинге страны - НАК «Нафтогаз Украины». Там представили трех опытных профессионалов с паспортами стран Евросоюза, вошедших в состав наблюдательного совета компании в качестве независимых директоров. Следом за независимыми директорами своих представителей в Набсовет «Нафтогаза» должны делегировать правительство и президент Украины.

Глава Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер отметил, что три директора имеют безупречную репутацию и опыт в энергетике - двое из них занимали высокие должности в британском нефтегазовом гиганте «ВР». При этом Аджунер выразил надежду, что другие члены Набсовета - от Кабмина и АП – будут «под стать» иностранным коллегам в части незаангажированности и деловых навыков.

Несостоявшееся газовое рандеву и страшилка для облгазов

На минувшей неделе стало известно о том, что трехсторонние переговоры о закупке Украиной российского газа, планировавшиеся на март, не состоятся. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев дал понять, что дело стало за российской стороной. Украина и Евросоюз как участники переговоров представили свои позиции давно.

Более того, на минувшей неделе вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович направил в Киев и Москву письма с предложением обсудить газовые вопросы и начать подготовку к новому отопительному сезону 2016-2017 годов.

«Но в этом месяце переговоров по газу, наверное, уже не будет. Мы ждем реакцию «Газпрома», наверное, это будет апрель», - сказал Коболев, подчеркнув, что на переговорный процесс очень влияет политический кризис в Украине и то, что зарубежные партнеры ждут определенности в отношении состава украинского Кабинета министров.

А Кабмин, тем временем, на минувшей неделе установил новую норму месячного потребления газа в домохозяйствах, не оборудованных счетчиками, – 4,4 куб. м на человека. Ранее облгазы пользовались нормой в 6 кубометров. Но она отныне признана незаконной. Платежки, по решению правительства, нужно пересчитать, а лишние деньги вернуть потребителям.

«Газоснабжающие предприятия приняли незаконное решение о начислении для граждан Украины платы за газ, в том случае, если нет счетчиков, в размере 6 куб. м. Для каждого домохозяйства, в зависимости от домохозяйства, - это от 195 грн за весь период отопительного сезона до 1 800 грн, которые незаконно хотят получить с граждан Украины и засчитать как доходы облгазов, - сказал Яценюк. - Я требую немедленно пересчитать и вернуть людям деньги».

И это не все. До сих пор нет ясности с планами властей относительно очередного повышения цен на газ для населения. Глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк уже озвучил, что с 1 апреля должен вырасти минимальный тариф на газ для населения и теплокоммунэнерго на 53% - до 5 тыс. 500 грн с НДС за тысячу кубометров с 3 тыс. 600 грн с НДС. Однако находящееся в состоянии выполнения «дембельского аккорда» правительство свое «добро» на этот шаг не давало. В итоге, будет повышение или нет - непонятно.

В дополнение к этому организационному «туману» правительство до сих пор не продлило срок действия специальных обязательств «Нафтогаза», позволяющих компании продавать газ населению на льготных условиях. Глава НАК Коболев на минувшей неделе посетовал: «Если решение не будет принято, то мы вообще не сможем поставлять газ для населения (с 1 апреля - УНИАН). Что будут делать в такой ситуации облгазы? Скорее всего, покупать газ по рыночной цене», - сказал Коболев. При этом неделей ранее он сообщал, что «рыночная» цена на газ - порядка 200 долл. за тысячу кубометров с учетом транспортных расходов. Чем закончатся «газовые» войны на внешних и внутренних фронтах, узнаем уже через неделю.

Олеся Сафронова (УНИАН)