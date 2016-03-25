Госфининспекция заявляет о мошенниках, выманивающих деньги у граждан от ее имени

Государственная финансовая инспекция Украины, которая в настоящее время трансформируется в Государственную аудиторскую службу, сообщает о ряде случаев, когда неизвестные лица, представляясь руководителем службы, пытались выманивать деньги у граждан.

В частности, как сообщается на сайте Госфининспекции, мошенники предлагали определенные услуги при условии перевода гражданами средств на соответствующие счета.

"Госфининспекция призывает граждан в случае получения подобных предложений ни в коем случае не выполнять их, а также срочно сообщать об этом в правоохранительные органы – Национальную полицию Украины и саму Госфининспекцию", - говорится в сообщении.

Госфининспекция подчеркивает, что такие действия содержат признаки мошенничества, и обо всех известных подобных случаях направлены сообщения в правоохранительные органы.

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Справка УНИАН. Государственная финансовая инспекция Украины является одним из ключевых органов проверки финансовой деятельности субъектов хозяйствования госсектора экономики в Украине. В период с января по сентябрь прошлого года аудиторы Госфининспекции обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов государства на 594,4 миллиона гривень.

В ноябре 2015 года Кабинет министров Украины своим постановлением дал старт созданию Государственной аудиторской службы на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции и обязал Министерство финансов разработать положение о новом органе.