Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,07 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2607,0332 (25 марта – 2625,2159)

100 EUR – 2907,8848 (25 марта – 2928,1658)

10 RUR – 3,8095 (25 марта – 3,8084)

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Как сообщал УНИАН, 25 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,88/26,00 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9050/29,0340 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3810 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0703 гривни/доллар, к этому часу заключено 572 сделки на сумму 317,27 миллиона долларов.