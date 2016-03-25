Нацбанк с 26 марта смягчил валютные ограничения

Национальный банк Украины продолжил постепенную валютную либерализацию и смягчил отдельные нормы запрета досрочного погашения резидентами внешних кредитов и займов нерезидентам.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №192, вступающее в действие с 26 марта и действующее до 8 июня 2016 года включительно.

Согласно документу, ранее установленный НБУ запрет досрочного погашения внешних кредитов не будет распространяться на изменения в договоры о периодичности уплаты процентов или переносе даты их выплаты в пределах 180 дней, а также на досрочное погашение кредитов, предоставленных с участием иностранного экспортно-кредитного агентства.

Кроме того, НБУ разрешил использовать инвестиционные счета нерезидентов-инвесторов для зачисления долга этому нерезиденту отдельной валютной операцией при наличии у банка соответствующей индивидуальной лицензии на перевод валюты за рубеж и в пределах сумм и сроков, разрешенных этой лицензией, при этом средства со счета могут использоваться исключительно для увеличения капитала банка.

По оценкам НБУ, данные изменения облегчат для резидентов реструктуризацию внешних кредитов, а также будут способствовать выполнению программ капитализации банков, имеющих задолженность перед нерезидентами.

Также сообщается, что НБУ планирует дальнейшую постепенную либерализацию валютного регулирования, если этому будет способствовать состояние валютного рынка и украинской экономики в целом.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году планирует постепенную отмену введенных в 2014-2015 годах валютных ограничений в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в согласованной с Международным валютным фондом "дорожной карте".

С 5 марта регулятор повысил лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы до 500 тысяч гривень в гривне и до эквивалента 50 тысяч гривень в валюте на одного клиента в сутки, а также лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тысяч гривень в день.

При этом НБУ на три месяца продлил основные валютные ограничения для бизнеса, включая обязательную продажу 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тысяч долларов США.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 25 февраля с начала года девальвировала к доллару США на 13,4% - до 27,2 гривни/доллар.