ГФС с начала года открыла 84 уголовных дела против своих сотрудников

По инициативе службы внутренней безопасности Государственной фискальной службы в январе-феврале были открыты 84 уголовных производства по факту совершения должностными лицами ГФС преступлений в сфере служебной деятельности.

Согласно сообщению на сайте службы, ГФС провела 497 служебных расследований и проверок. По их результатам было вынесено 61 официальное предупреждение, к дисциплинарной ответственности привлечено 63 человека, освобождены от занимаемых должностей 19 человек. В отношении должностных лиц ГФС было составлено и направлено в суд 9 протоколов о совершении административных коррупционных правонарушений.

Читайте такжеФискальная служба похвасталась перевыполнением плана по сбору налогов

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правоохранительными органами по материалам подразделений внутренней безопасности ГФС начато 85 уголовных производств, что в 2,4 раза больше, чем в 2014 году, и составляет 86% от всех зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в органах ГФС.