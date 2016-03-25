Пенсионный фонд профинансировал мартовские пенсии

Пенсионный фонд завершил финансирование мартовских пенсий на сумму 20,9 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"25 марта 2016 года, в соответствии с графиком финансирования пенсионных выплат на текущий месяц, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за март", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы Пенсионного фонда, в первом квартале текущего года на финансирование пенсий и других расходов, которые предусмотрены законодательством за счет средств фонда, было направлено 50,3 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, расходы Пенсионного фонда и государственного бюджета на пенсионное обеспечение в 2016 году вырастут на 7,5%, или 18,5 миллиарда гривень, по сравнению с 2015 годом.