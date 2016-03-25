Россия простила Узбекистану почти $900 миллионов долга

Госдума РФ ратифицировала межправительственное соглашение о списании Россией долга Узбекистану, сообщает Росбалт.

"Соглашение было подписано 10 декабря 2014 года в Ташкенте и предусматривает отказ сторон от всех претензий, возникших по операциям бывшего СССР в связи с его распадом, включая вопросы раздела Алмазного фонда СССР и возврата валютных средств на счетах во Внешэкономбанке бывшего СССР, а также по кредитам, предоставленным Узбекистану в 1992—1993 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2014 года просроченная задолженность Узбекистана России составила 889,3 миллиона долларов, в том числе по процентам - 388,7 миллиона долларов.

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Как следует из соглашения, Узбекистан выплатит России 25 миллиона долларов в течение 30 дней со дня вступления документа в силу единовременным денежным платежом. В случае неосуществления платежа задолженность будет считаться просроченной и по ней будут начисляться штрафные проценты по ставке 3% годовых.