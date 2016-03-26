В Минюсте опровергли заявление Лукаш о выплатах Януковичу

Об этом заявили в Министерстве юстиции в ответ на информацию экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш.

"Никаких решений Европейского суда о взыскании в пользу Януковича и его окружения с Украины хотя бы копейки, не говоря уже о 6,3 млн гривен, не существует в природе. Так же, как и решений неимущественного характера против Украины в пользу указанных лиц", - говорится в сообщении.

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В Минюсте добавили, что информация, распространенная Лукаш, является не более чем "воплощением желаний адвокатов беглого президента и больного воображения госпожи Лукаш".

"Все эти фантазии, так же как и другие подобные заявления сторонников прежней власти, преследуют единственную цель - всеми возможными средствами отбелить представителей преступного режима Януковича и обеспечить их реванш и возвращение во властные кабинеты", - заявили в ведомстве.

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Кроме того, в Минюсте "готовы откровенно пообщаться с Януковичем относительно его претензий, если он лично прибудет в Украину".

Напомним, ранее Лукаш заявила, что суд ЕС обязал Украину возместить исковые затраты в сумме 6 миллионов 378,4 тысяч гривен бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум его сыновьям - Александру Януковичу и Виктору Януковичу-младшему (покойному) в деле по обжалованию введенных против них ЕС имущественных санкций.